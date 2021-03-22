القبض على 3 مواطنين اعتدوا على وافد وسلبوه بالقوة في حائل (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على 3 أشخاص قاموا بالاعتداء على وافد بنجلاديشي وسلب مبلغ منه بالقوة. وقالت شرطة حائل: إن بعد التحقق من هوية الجناة تبين أنهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر. وأوضحت أن المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وجرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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