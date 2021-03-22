مصدر لـ"سبوتنيك": الرئيس المصري وملك الأردن يزوران العراق نهاية الشهر الجاري لعقد قمة ثلاثية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد-سبوتنيك. وقال المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته) في تصريح لوكالة "سبوتنيك": إنه نهاية الشهر الحالي "ستكون زيارة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكذلك للملك الأردني عبد الله الثاني وستكون قمة ثلاثية تجمع الإخوة في الدول الثلاث العراق ومصر والأردن".

وأضاف أن "القمة تهدف إلى بناء محور سياسي مستقل في المنطقة، وستناقش ملفات سياسية واقتصادية وأمنية".

لافتا إلى أن "جوهر المشروع الذي تعمل عليه الدول الثلاث هو إعلاء مشروع المشرق الجديد الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته إلى عمان ومشاركته في القمة الثلاثية التي عقدت هناك".

يذكر بأن العاصمة الأردنية عمان قد استضافت قمة بين الدول الثلاث أواخر أغسطس من العام الماضي، بمشاركة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية.