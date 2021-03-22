الحكومة الفلسطينية تدين ما تعرض له وزير خارجيتها في معبر إسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال اشتيه: "ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عبر موقعها أن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياض المالكي وألغت التنسيق الخاص بالمرور من خلال المعابر والحدود، بجانب استدعاء الوفد المرافق للتحقيق معه.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بإصدار بطاقات تحرك خاصة للمسؤولين الفلسطينيين، على المعابر العسكرية.

كان المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية، قد التقوا الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وجاء اللقاء في إطار التعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما أعلن في الثالث من آذار/ مارس الجاري.