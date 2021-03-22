وزيرة الصحة المصرية تعلن الاستعداد للموجة الثالثة من "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / John MacDougall

وقالت الدكتورة هالة زايد،مع السفير الصيني في القاهرة، إن "الاستعداد في مصر للموجة الثالثة من فيروس كورونا ، جاء اعتمادا على دروس من الموجتين الأولى والثانية، ونسق مع المديريات والهيئات للتنسيق والمراجعة اليومية لكل الاحتياجات وتانجات الأكسجين والأدوية والأطقم الطبية، ومدى التزامها وتدريبها".

وأضافت، "في تقرير يومي بيجيلي عن مدى استعداد 100% من مستشفيات مصر في أي لحظة، وهذا التقرير سيجهز إلكترونيا لكي يطلع عليه الجميع، ويكون لدينا مؤشرات لحظية للاستعدادت وللوضع، وإتاحة البيانات للأسرة ومستويات الأكسجين".

وأكدت الدكتورة هالة زايد، "تسجيل لقاحات فيروس "كورونا" في مصر من "ساينوفارم"، و"استرازنيكا، و"سبوتنيك"، وقريبا ستسجل شركات أخرى بعد مراجعة بيانات الأبحاث الإكلينيكية، مجانا بدون أي رسوم، ما يتيح مصادر متعددة من اللقاحات.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال، خلال احتفالية المرأة المصرية، وتكريم الأمهات المثاليات، أمس الأحد، إن "مصر على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا"، موجها تحذيرا إلى المصريين بتوخي الحذر.

وأضاف: "عدينا من الموجة الأولى والثانية بخير وإن شاء الله هنعدي من الثالثة بس لازم نخلي بالنا"، مؤكدا أن "مصر تعمل على اللقاحات والتطعيم بشكل مستمر، إلا أنه يبقى حرص المواطن للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، عن خروج 445 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 149934 حالة، فيما أوضحت أنه تم تسجيل 647 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتة إلى وفاة 41 حالة جديدة.