إثيوبيا... اجتماع آبي أحمد بالجيش ومدير سد النهضة يتحدث عن "مفتاح مواجهة مصر"

دبي - محمود عبدالرازق - وحث آبي أعضاء قوات الدفاع الوطني على تعزيز الانضباط والاحتراف، مؤكدا "لقد حذرتهم أيضًا من الحاجة إلى تعزيز الانضباط والاحتراف، ومحاسبة أولئك الذين يقومون بأعمال في أي عملية لا تمثل قيم المؤسسة"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

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من جته قال المدير العام لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة، أريجاوي بيرهي، إن تعزيز وحدة الإثيوبيين أمر بالغ الأهمية لوقف تدخل القوى الخارجية في شؤون البلاد واستغلال الموارد بشكل كامل.

وأضاف في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، أن الضغوطات الأخيرة على إثيوبيا تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر.

وأشار إلى أنه "حتى لو لم يساهم المصريون بقطرة واحدة من مياه نهر النيل، فقد سيطروا على الزاوية الدبلوماسية لسنوات بينما نحن الذين نمتلك المورد نعاني من الفقر".

وشدد على أن الوقت قد حان لعكس هذه الاتجاهات، مضيفًا أن "المفتاح في أيدينا. يجب أن نكون متحدين. انتصار العدوة هو مثال بسيط لما يمكن أن يفعله الإثيوبيون عندما يتحدون".

وأكد أنه "إذا توحد كل الإثيوبيين في الداخل والخارج، فيمكن تصحيح الروايات الكاذبة التي قدمتها مصر عن سد النهضة الإثيوبي الكبير لبعض المؤسسات الدولية"، على حد قوله.

واختتم بقوله "المفتاح هو تعاوننا ووحدتنا ودبلوماسيتنا الاستراتيجية. وبصراحة، لم نبذل أقصى الجهود على الجبهة الدبلوماسية".