الحريري يصل إلى "بعبدا" للقاء "فاصل" مع عون

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان مقتضب: "وصول الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون".

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن لقاء الحريري- عون بدأ منذ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، 13:00 توقيت غيرنتش.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وسائل إعلامية عن الرئيس عون أنه لن يتنازل عن وزارة الداخلية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وبحسب موقع جريدة "الأخبار" اللبنانية، أكد عون أنه لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها.

يشار إلى أن عون كان قد التقى الحريري، الخميس الماضي، دون أن يحرزا تقدما كبيرا، لكنهما اتفقا على عقد لقاء آخر اليوم الاثنين، فيما قالت وسائل إعلام مقربة من قصر بعبدا "إن اللقاء سيكون فاصلا بالنسبة للحريري، فإما الاتفاق، وإما المواجهة".

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.