المجلس الوطني للحزب الحاكم في المغرب يتحفظ على "قانون القنب الهندي"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره موقع "هسبريس" المغربي، فقد تحفظ المجلس الوطني لـ "الحزب الحاكم" على مشروع القانون، داعيا إلى ضرورة الإسراع بتنمية أقاليم الشمال من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة، تستحضر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة في المنطقة.

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وقد عزت وسائل إعلامية تحفظ المجلس الوطني إلى تهديدات القيادي رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران.

وثمّن بيان المجلس ما سبق أن أكدته الأمانة العامة بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول مشروع القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

ودعا المجلس في بيانه عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر من رموز الحزب ومؤسسيه، إلى التراجع عن تجميد عضويته في الحزب والعودة للمساهمة بفعالية إلى جانب أعضائه، في ما قال إنه "المسار والأدوار الإصلاحية"، مؤكدا أن دعوته لبن كيران تأتي "تقديرا لأدوار قياداته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية".

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد اعتمدت، الخميس 18 مارس/ آذار الجاري، مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، مما وضع حزب العدالة والتنمية في موقف حرج، لاسيما بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من "حزب المصباح" إذا ما صادق نواب الحزب في البرلمان على المشروع.