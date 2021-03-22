مباحثات بين ملك الأردن والرئيس القبرصي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء "عمون" إن "الملك عبد الله الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، والجهود المشتركة لمكافحة جائحة كورونا".

وأعلن الأردن، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، أنه قد يتجه لإنهاء الإغلاق المفروض على البلاد، بسبب جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، الصيف المقبل.

ونقلت تقارير صحفية أردنية عن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قوله إن المملكة تتجه لإنهاء الإغلاق المفروض في المملكة، خلال الصيف المقبل.

وكان نذير عبيدات وزير الصحة الأردني قال في تصريحات سابقة، إن بلاده تشهد الموجة الثانية لوباء كورونا.

وأوضح الوزير في لقاء مع إذاعة "الأمن العام"، اليوم الاثنين، نقلته وكالة "عمون" الأردنية أن "هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد"، مضيفا: "نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير".