تونس... هل يؤثر اعتصام أصحاب المخابز المفتوح من الأربعاء على الخبز؟

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز، عبودة الشارني، في تصريحات لإذاعة "إكسبرس إف إم" التونسية على أن الاعتصام المفتوح لن يؤدي إلى غلق المخابز أو يؤثر على توفير الخبز للمواطنين.

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وتابع مؤكدا أن الاعتصام المفتوح يتعلق بأصحاب المخابز فقط، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.

ولفت الشارني إلى أن الصناعيين بصفة عامة يتلاعبون بالمادة المدعومة، والوزارة لم تطبق عليهم القانون، ولفت إلى أن التجارة الموازية تستهلك المنتجات الرفيعة ولم تتم محاسبتهم، وأكد أن الدعم غير موجه لمستهلكيه، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.

وأكد عبودة الشارني أنه سيتم إلغاء الإضراب في حال الاستجابة لمطالب المعتصمين قبل يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، شارك أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي ومنظمات المجتمع المدني في محافظة جندوبة شمال غربي تونس، يوم الجمعة الماضي، في إضراب عام في المدينة.

ونقلت "بوابة أفريقيا" الإخبارية أن المحتجين خرجوا في مسيرة حاشدة إلى شوارع مدينة جندوبة فيما أسموه بـ ''يوم الغضب'' للتنديد بتردي واقع التنمية والتشغيل في الجهة، ما تسبب في وفاة طبيب جراح شاب يدعى بدر الدين العلوي إثر سقوطه من مصعد كهربائي معطل في المستشفى الجهوي في المدينة.

وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن وفاة الطبيب الجراح المذكور في المستشفى الجهوي وبرحيل محافظ الجهة، فيما أغلقت جميع المؤسسات التربوية والإدارات العمومية والمحلات التجارية وفضاءات الخدمات ومراكز البريد في المدينة أبوابها، باستثناء المرافق الحيوية، على غرار أقسام الطوارئ في المستشفيات والمخابز والصيدليات.