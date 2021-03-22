الخارجية الروسية تهنئ الشعب التونسي بإطلاق قمر صناعي

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أعلنت عن انطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة "بايكونور" الفضائية، مشيرة إلى أن الصاروخ يحمل 38 قمرا صناعيا تملكها 18 دولة منها كوريا الجنوبية واليابان والمملكة العربية السعودية وكندا وألمانيا وهولند وإيطاليا والأرجنتين وسلوفاكيا وبريطانيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإسبانيا وتونس وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إن يوم 22 مارس/آذار شهد إطلاقا ناجحا للقمر الصناعي التونسي "تشالنج وان" بواسطة الصاروخ الروسي.

ويعد "تشالنج وان" أول قمر صناعي من الأقمار الصناعية التونسية الـ30 المزمع إطلاقها، وهي أقمار صناعية مزودة بمعدات الاتصال المتطورة.

وأشادت الخارجية الروسية بأهمية هذا الحدث الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون الروسي التونسي المثمر لاستكشاف الفضاء، مشيرة إلى أن إطلاق القمر الصناعي التونسي بات ممكنا بفضل عرى الصداقة القديمة بين البلدين اللذين يحترم كل منهما مصالح الآخر.

وهنأت الخارجية الروسية تونس بتحقيق إنجاز تاريخي في مجال التكنولوجيا المتطورة في إطار المشروع التونسي الروسي المشترك، وأعربت عن أملها في أن يشهد التعاون المشترك تطورا في اتجاه إنماء الصناعة الفضائية التونسية.