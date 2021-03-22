شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الطائف تضبط مواطناً ظهر في فيديو يتحرش بفتيات.. وإخضاعه للفحص الطبي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت شرطة الطائف، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول التحرش بفتيات.

وأوضحت شرطة الطائف، أنه قد تم تحديد هويته وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، كما تم إخضاعه للفحص الطبي نظراً للاشتباه في حالته الصحية، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.