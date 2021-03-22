«شرطة الرياض»: القبض على عصابة امتهنت سرقة المركبات والسطو على الاستراحات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة من الأشخاص ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة.
وأوضحت شرطة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) مواطناً و (6) مقيمين سودانيين، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي في مدينة الرياض وعدد من المحافظات المجاورة لها.
وأشارت إلى أن الجرائم تمثلت في سرقة المركبات، واقتحام الاستراحات والمزارع والمباني قيد الإنشاء والاستيلاء على ما تحويه، والمتاجرة بها وبيعها، متخذين من أحد الأحواش مكانًا لتجزئة المركبات المسروقة وكبس المعادن، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ 878 ألف ريال.
وأكدت شرطة الرياض أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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