رئيس وزراء الأردن:  نسعى لتجنب الحظر الشامل وفتح القطاعات خلال الصيف

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الخصاونة خلال ترؤسه اجتماعاً في وزارة الصناعة والتجارة والتموين: "الحكومة تسعى وبكل السبل لتجنّب الحظر الشامل ونتطلع إلى فتح القطاعات خلال الصيف المقبل"، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وثمّن رئيس الوزراء الأردني الدور الوطني للقطاع الخاص خلال الجائحة وفي مختلف الظروف.

وأمس الأحد، وافق مجلس الوزراء الأردني على دعم برامج البنك المركزي الأردني المتعلقة بتوفير السيولة وتمويل المشاريع القائمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا.

وكان نذير عبيدات وزير الصحة الأردني، قد قال في تصريحات سابقة إن بلاده تشهد الموجة الثانية لوباء كورونا.

وأوضح الوزير في لقاء مع إذاعة "الأمن العام"، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة "عمون" الأردنية أن "هناك صعود بالمنحنى الوبائي والأعداد تزداد"، مضيفا: "نتمنى أن لا تزيد أكثر من ذلك رغم أن لا أحد قادر على التكهن بأن الأعداد ربما أكثر ولكن لا نتوقع أن تزيد أكثر من ذلك بكثير".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 88 حالة وفاة و8789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 535,455 حالة، والوفيات إلى 5876 حالة.