محمد فريخة: امرأة تونسية ستكون أول عربية وإفريقية تغزو الفضاء

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "تونس برس" المحلي، فإن فريخة أضاف أن الهدف هو أن "تكون تونس قطبا لتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية".

وتابع أن وكالة الفضاء الروسية تجاوبت مع مقترح تونس لأن تكون هناك رائدة فضاء تونسية كأول امراة عربية إفريقية تغزو الفضاء نحو المحطة العالمية "إي أس أس".

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ونفذ صاروخ"سيوز" الروسي عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي يحمل اسم " تحدّي واحد"، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد تأجيل عملية الإطلاق التي كانت مقررة يوم السبت 20 مارس/ آذار، تزامنا مع الذكرى ال65 لعيد استقلال تونس.

كما أعلنت مدينة العلوم في تونس أنها ستفتح أبوابها لاستقبال جمهورها، بداية من الساعة 6.00 صباحا، لمتابعة هذا الحدث مباشرة عبر الشاشة العملاقة.

ويختص "تحدي واحد" في إنترنت الأشياء Internet Of Things، وتم الاعتماد في تصنيعه، لأول مرة في العالم، على تطوير بروتوكول " لورا" LoRa لاستخدامه في الاتصالات عبر الفضاء، بعد أن كان استخدامه مقتصرا على الاتصالات اللاسلكية الأرضية في سياق المدن الذكية والمراقبة الصناعية والزراعة الذكية، ويتميز باستهلاكه المنخفض للطاقة.