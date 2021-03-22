الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مسؤولة كفالات "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "السومرية نيوز" إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ ولواء المشاة ٥١، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين في ناحية الزاب بقضاء الحويجة في كركوك"، لافتة إلى أن "إحداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات داعش الإرهابي، وهن من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

© AFP 2021 / Philippe Desmazes

في سياق متصل، أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية جديدة، فجر أمس الأحد 21 مارس/آذار، في محافظة ديالى، بحثا عن عناصر مسلحة تم الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال مصدر أمني لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن وحدات من قوات الشرطة نفذت فجر اليوم عملية أمنية في بعقوبة في محافظة ديالى، على خلفية اختطاف أربعة مزارعين، أمس السبت، من قبل مجموعة مسلحة يشتبه بانتمائها إلى عناصر "داعش".

ولفت المصدر إلى أن المناطق التي تم تنفيذ العملية الأمنية فيها تقع ضمن مناطق المخيسة وأبو كرمة، مشيرا إلى أنها لا تزال توصف بـ "المناطق الساخنة".

وذكر المصدر أن تلك المناطق يتم استخدامها من قبل المسلحين الذين ينفذون عملياتهم الإرهابية.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.