قطر توقع اتفاقية لتزويد الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لقطر للبترول (حكومية)، ستبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال في يناير/كانون الثاني 2022 إلى محطات استقبال "سينوبيك" (حكومية) للغاز الطبيعي المسال في الصين.

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وأضاف البيان أن الاتفاقية تعكس "التزام دولة قطر المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها حول العالم، وتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال".

من جانبه، اعتبر سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الاتفاقية تمثل بداية لشراكة طويلة الأمد مع شركة "سينوبيك".

وقال إن هذه الاتفاقية طويلة الأمد تتميز بكونها الأولى لـ"سينوبيك" لشراء لغاز الطبيعي المسال من قطر.

وأوضح الكعبي أن تاريخ الشراكة بين بلاده والصين في مجال الغاز الطبيعي المسال يعود إلى عام 2009، مضيفا "ستعزز هذه الاتفاقية من قدرة دولة قطر على تلبية احتياجات الصين المتزايدة من الطاقة، ونتطلع إلى بدء عمليات التسليم بموجب الاتفاقية".

من جانبه، قال جانغ يوجو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سينوبيك": "نحن فخورون بالتعاون مع قطر للبترول، أحد الموردين الرئيسين في الصناعة، لتزويد الصين بطاقة أنظف. كما يسعدنا أن نبدأ رحلة جديدة من تعاون أكثر شمولا مع قطر للبترول في السنوات القادمة".

ومنذ تسليم الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال للصين في سبتمبر/أيلول 2009، قامت قطر حتى الآن بتوريد أكثر من 62 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.