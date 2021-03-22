محادثات مصرية سودانية بشأن مشروع جوي مشترك

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف زكريا للصحفيين خلال فعالية لقطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة أن الشركة تدرس أيضا الاستحواذ على العمليات بين القاهرة وتل أبيب من شركة سيناء للطيران التابعة لها.

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وأكد زكريا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة أنه لا توجد خطط لتقليص حجم أسطولها أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.

وتسعى الشركة للحصول على دعم حكومي يتراوح بين خمسة وسبعة مليارات جنيه مصري (‭‭‭318‬‬‬ - ‭‭‭477‬‬‬ مليون دولار) هذا العام للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض خارجية ورسوم تأجير طائرات، وفقا لزكريا.

حصلت مصر للطيران على خمسة مليارات جنيه، العام الماضي، في مزيج من القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة المباشرة من الدولة.

وأبدى تفاؤله حيال استمرار المساعدات من الحكومة للشركة، وهي واحدة من أقدم شركات الطيران في الشرق الأوسط، قائلا إنه سيكون من الصعب الاستمرار دون هذه المساعدات.