شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يحتجز طاقم قناة فلسطينية (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت قواتُ الاحتلال الإسرائيلى طاقمَ تلفزيون فلسطين فى منطقة "عين البيضا" المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق "يطا" جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم، وأرغمتهم على مغادرة منطقة "عين البيضا"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتى "ماعون" و"كرمئيل".

ونوّه منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم فى تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطنى "ماعون" و"كرمئيل"، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل وكبح ممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على المواطنين.

وكانت آليات تابعة للمستوطنين جرفت بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أراضى زراعية فى منطقة "عين البيضا"، تعود ملكيتها لعائلات: "بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس".

وفى السياق ذاته، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية فى القدس، باقتحام عشرات المستوطنين، والطلاب اليهود، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت الدائرة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الإثنين - أن المستوطنين اقتحموا الباحات من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن 78 مستوطنا، و15 طالبا يهوديا، نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

وبالأمس ، أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أن 89 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، - بأن 39 مستوطنا، و50 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

فى سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شاب مقدسى فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقد تم نقل الشاب للمستشفى للعلاج بعد إصابته بكدمات فى يديه وساقيه، وجروح فى جسده.