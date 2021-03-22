فيس بوك يدرس إطلاق نسخة من إنستغرام للأطفال أقل من 13 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك إطلاق نسخة من تطبيق تبادل الصور إنستغرام للأطفال أقل من 13 عاماً.



ونقل موقع بوزفيد نيوز المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن فيشال شاه نائب مدير المنتجات في إنستغرام قوله في رسالة عبر الشبكة الداخلية للشركة "يسرني أن أعلن أننا من الآن فصاعداً جعلنا العمل مع الشباب كأولوية لإنستغرام وأضفناهم إلى قائمة أولوياتنا إتش1".

وأضاف "سنقوم ببناء ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على شيئين:

الأول تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين والثاني إطلاق إصدار من إنستغرام يسمح للأشخاص الأقل من 13 عاماً لاستخدام إنستغرام بأمان لأول مرة ".

يذكر أن الأطفال الأصغر من 13 عاماً لا يمكنهم استخدام تطبيق إنستغرام.

وكانت شبكة فيس بوك قد طرحت نسخة من برنامج المحادثة الفورية التابع لها ماسنحر لاستخدام الأطفال باسم ماسنجر كيدز في 2017 وتستهدف المستخدمين الأقل من 13 عاماً.

وفي حين رفضت شبكة فيسبوك تأكيد هذه الأنباء قالت في بيان إن الأطفال يسألون بصورة متزايدة آباءهم عما إذا كان يمكنهم الانضمام إلى التطبيقات لمساعدتهم في التواصل مع أصدقائهم.

ولا توجد حتى الآن خيارات كثيرة أمام الآباء، لذلك فإننا نعمل على تقديم منتجات إضافية، كما فعلنا مع ماسنجر كيدز، الملائم للأطفال والذي يديره الآباء. نحن نبحث الان عن سبل توفير أدوات لتحكم الآباء في إنستغرام لمساعدة أطفالهم في التواصل مع أصدقائهم واكتشاف عادات واهتمامات جديدة".