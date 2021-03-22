نصائح خبير مناعة مصري للوقاية أثناء الجو المتقلب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، الدكتور أشرف عقبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية أنه مع دخول فصل الربيع يكون هناك حبوب اللقاح المحملة في الجو مع بدء فصل الربيع، والتي تعتبر واحدة من أسباب زيادة حساسية الأنف والجهاز التنفسي والعيون.

ونصح عقبة بتعزيز رفع المناعة أثناء فترة التقلبات الجوية، من خلال الابتعاد عن التلوث وشرب السوائل بكثرة، والتغذية السليمة، وتجنب التدخين والنوم بشكل كاف، وكذلك بارتداء الكمامة وتجنب تيارات الهواء، التي لفت إلى أنها تزعج أصحاب حساسية الصدر أو العيون.

​وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من تعرض البلاد لموجة طقس حار، ابتداء من السبت 20 مارس/ آذار الجاري.

وقال خبراء الأرصاد إن مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 8 و9 درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارا في جميع أنحاء الجمهورية وشبورة مائية صباحا ويكون الطقس باردا ليلا، وتصل درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة إلى 32 درجة.