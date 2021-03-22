العراق... إطلاق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح مصدر مطلع للـ"سومرية نيوز"، بأن "مجلس القضاء العراقي أطلق سراح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بكفالة عن ثلاث دعاوى قضائية".

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يذكر أن وسائل إعلام عراقية كانت قد أفادت، يوم السبت الماضي، بأن قوة عسكرية في العاصمة بغداد، اعتقلت المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، واقتادته إلى جهة مجهولة مساء الجمعة الماضي.

ووفقا لموقع "المربد" العراقي، طالبت صفحة الصميدعي على "فيسبوك"، "الحكومة بالكشف عن أسباب الاعتقال ومكان تواجده"، مضيفة أنه "من غير المعقول أن يُحارب الشرفاء المدافعين عن حقوق الفقراء في هذا البلد بهذه الصورة ويتمتع الفاسدون بالحماية الكاملة"، حسب تعبيرها.

وذكر موقع "السومرية نيوز"، أن تجمع نخب ومثقفي العراق أصدر اليوم بيانا بشأن اعتقال الصميدعي، طالب فيه السلطة القضائية بسرعة التدخل لكشف مصيره وإلا فإن سمعة القضاء باتت على المحك، متسائلا: "كيف تبدو سلطات تسيطر عليها أحزاب سياسية بائسة تدير دفة البلد وفق مزاجها وترهب الرأي العام وتحط من سمعة البلاد في المحافل الدولية"، حسب تعبير البيان.

كما هدد التجمع بالخروج بتظاهرات حاشدة أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى ومبنى دائرة المخابرات، للاحتجاج على هذه الإجراءات الظالمة التي تريد إعادة العراق إلى حقبة الظلم والدكتاتورية والقمع، وفقا للبيان.