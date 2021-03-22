وزير الصحة العراقي: ابتعدوا عن التجمعات والزيارات وإلا...

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، دعا الوزير العراقي "رجال الدين وشيوخ العشائر والعاملين في القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام والابتعاد عن التجمعات والتزاور"، قائلا: "وإلا ستكون لدينا توصيات أشد مما عليه الآن".

© REUTERS / KHALID AL-MOUSILY

وأكد التميمي أن "الوقاية ومتابعة الإجراءات الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وفرض الغرامات ستكون من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة".

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة كانت قد أعلنت، سابقا، تمديد حظر التجوال الصحي لمدة أسبوعين.

وعزت الأمانة القرر إلى ما قالت إنه "الموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة".

وأشارت إلى أن البيانات الوبائية الحالية لفيروس كورونا تؤكد زيادة أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً لتوصيات وزارة الصحة، تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع".

وأضافت أنه "يبدأ اعتباراً من الـ9 من مارس/ آذار الجاري، وحتى الـ22 منه، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".