شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحتجز طاقم عمل قناة فلسطينية جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت قواتُ الاحتلال الإسرائيلى طاقمَ تلفزيون فلسطين فى منطقة "عين البيضا" المهددة بالاستيلاء عليها، جنوب شرق "يطا" جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم، وأرغمتهم على مغادرة منطقة "عين البيضا"، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح مستوطنتى "ماعون" و"كرمئيل".

ونوّه منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، إلى أن الاحتلال والمستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين وتجريف أراضيهم فى تلك المنطقة، لصالح إقامة مزارع أبقار وأغنام لمستوطنى "ماعون" و"كرمئيل"، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل وكبح ممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على المواطنين.

وكانت آليات تابعة للمستوطنين جرفت بحماية جيش الاحتلال، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أراضى زراعية فى منطقة "عين البيضا"، تعود ملكيتها لعائلات: "بحيص، والشواهين، والزهور، وادعيس".