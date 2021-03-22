شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح مزايا جديدة بخدمة الاشتراكات المدفوعة لمنصة «تويتر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني سعد الضاوي، عن العديد من المزايا التي سيطرحها موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب إتاحة خدمة الاشتراكات المدفوعة.

وأوضح “الضاوي” في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر”، أن من بين المزايا الجديدة هي تفعيل زر التراجع عن التغريدة، فبعد كتابة التغريدة ونشرها تتيح هذه الميزة التراجع عنها.

وأشار إلى أنه من بين المزايا التي سيتم إطلاقها أيضا، متابعة التغريدات بدون إعلانات، ورفع الفيديوهات الطويلة وبجودة عالية.

وأكد أنه سيتم إطلاق هذه المزايا على موقع “تويتر” بنهاية العام الجاري.