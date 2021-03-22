شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن للقادمين بتأشيرة «زيارة عائلية» الحصول على لقاح كورونا؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، مدى إمكانية حصول القادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة عائلية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”: “إنه يتم إتاحة اللقاح لذوي الهوية الوطنية والإقامة سارية المفعول، مضيفة أنه في حال وجود أي مستجدات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها”.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة، كشفت أمس الأحد عن تقديمها أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” منذ بدء حملة التطعيم في المملكة.