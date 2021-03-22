شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على معدلات «السكر» المثالية بالدم خلال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضح تقرير طبي المعدل المثالي لنسبة سكر الدم في الجسم على مدار اليوم بما في ذلك قبل الوجبات وبعدها.

وأكد موقع “ميديكال نيوز توداي” الطبي المتخصص على أن معرفة المستويات المثالية للسكر في الدم قبل تناول الطعام وبعده، يساعد في التحكم في الجلوكوز للحفاظ على المستويات ضمن المعدل الطبيعي.

ولفت إلى أن أفضل مستوى للسكر في الدم لغير المصابين بالسكري قبل الوجبات هو أقل من 100 مجم / ديسيلتر، فيما يعد المعدل المثالي للسكر في الدم بعد تناول الوجبة بساعة إلى ساعتين أقل من 140 مجم / ديسيلتر.

وبالنسبة لمرضى السكري، فإن أفضل معدل للسكر في الدم يكون بحسب التقرير 80-130 مجم / ديسيلتر، وذلك قبل الوجبات.

أما بعد تناول الوجبة بساعة إلى ساعتين فإن أفضل معدل للسكر في الدم لدى مرضى السكري أقل من 180 مجم / ديسيلتر.

وعرض الموقع بعض طرق خفض مستويات السكر في الدم، وبينها الحد من تناول الكربوهيدرات دون الصيام، وزيادة شرب الماء للحفاظ على الترطيب وتخفيف السكر الزائد في الدم، والانخراط في نشاط بدني، مثل المشي بعد الوجبة، لحرق السكر الزائد في الدم، وتناول المزيد من الألياف.