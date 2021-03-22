«العنف الأسري» يتفاعل مع واقعة فتاة تعرضت للتعنيف من أسرتها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واقعة تعرض فتاة للعنف الأسري من قبل أسرتها بالمدينة المنورة.
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية مع الحالة، عبر تغريدة على “تويتر”، مؤكداً أنه جرى رصد الحالة، ومن ثم تم توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة المدينة.
ولفت إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات المُختصة، وذلك لتوفير الحماية اللازمة لحالة الفتاة.
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