شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-32كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

توقعات الحرارة

و‏توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني ، اليوم الاثنين 1442/8/9هـ أجواء حارة نهاراً على معظم المناطق تتراوح الحرارة العظمى بين”32″و”36″°C ومعتدلة إلى لطيفة ليلاً تتراواح الصغرى بين”18″و”25″°C ، يستثنى من ذلك المرتفعات الغربية والجنوبية وطريف معتدلة نهاراً وباردة ليلاً الحرارة العظمى ما بين “25”و”29″°C والصغرى ما بين”10″ و15°C .

أمطار

كما توقع هطول أمطار خفيفة على أقصى الشمالية – إن شاء الله- ، ونشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي مثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال المدينة.

وهذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد ترتفع سرعة هباتها .

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.

نصائح خلال الأمطار

وكانت الھیئة العامة للأرصاد، قد وجهت 5 نصائح لاتباعھا عند ھطول الأمطار الرعدية.

ونصحت الهيئة عند هطول الأمطار، بتجنب استخدام الھاتف الجوال -في حال وجود صواعق-، والحرص على حمل المظلة دائما.

كما أكدت الهيئة على أهمية اللجوء للدفاع المدني في حالات الطوارئ، والابتعاد عن مجاري السیل، ومتابعة الارصاد الجوية خلال منصاتھا المعتمدة.