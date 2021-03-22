الكويت تطلب مليوني جرعة إضافية من لقاح "فايزر"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكدت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي وافق على طلب الوزارة بشأن توفير مليوني جرعة من لقاح فايزر خلال الفترة المقبلة، وبكلفة تصل إلى 48 مليون دولار

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وأوضحت أن الوزارة تعمل على حجز كميات إضافية من اللقاحات المعتمدة من المنظمات الصحية العالمية، لا سيما مع تزايد الطلب والإقبال عليها من أغلبية دول العالم، خصوصا مع سرعة تفشي الفيروس عالميا مؤخرا.

يأتي ذلك بينما تسلمت الكويت مساء السبت الدفعة التاسعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد موافقة الجهاز المركزي، تمت إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة للحصول على الموافقات النهائية.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم نحو 70% من السكان في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وأكدت أن وزارة الصحة الكويتية تراقب آخر الدراسات العلمية المنشورة حول التجارب السريرية على لقاحات يجري تصنيعها في بريطانيا وروسيا وأمريكا والصين والهند وغيرها، بهدف بحث اعتماد وتسجيل وترخيص الأنسب منها لاستخدام الطوارئ في البلاد، مشددة على أنها لن تعتمد أي لقاحات لا تثبت فعالياتها أو مأمونيتها خلال استخدامها.

يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد دعت 24 ألف ممن سجلوا على المنصة الإلكترونية للتطعيمات للحضور إلى مركز الكويت للتطعيم الجمعة، وهو ما تكرر من قبل الخميس الماضي.

وكان الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله البدر، قد أعلن في الـ20 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الترخيص جاء بعد مراجعة اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية.