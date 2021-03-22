هزة أرضية تضرب بجاية الجزائرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (حكومي)، إن الهزة وقعت، في حدود الساعة 05:37، وحدد مركزها بـ 32 كلم شمال شرق رأس كاربون في الولاية ذاتها، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

© AFP 2021 / Richter magnitude scale

والخميس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ولايتي بجاية وجيجل شرقي الجزائر، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانهيار جزئي لمبانٍ قديمة.

وحدد مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء مركز الهزة على بعد 28 كيلومترا شمال شرق منطقة رأس كاربون.

حينذاك شعر بالهزة سكان 12 ولاية، شرقي ووسط البلاد، على ما أفادت به وزارة الحماية المدنية، فيما سجلت في بجاية حالات هلع وسط السكان وخروج من المنازل.

وبعد مرور ساعات، شهدت ولاية بجاية نشاطا زلزاليا قويا، حيث تم تسجيل 6 هزات ارتدادية جديدة خلال الـ 24 الساعة التي أعقبت الهزة الأولى.