الإمارات تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من "العزل الإجباري"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الإمارات اليوم"، فقد كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

© REUTERS / Jon Nazca

وأكدت أن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة سيتم إعفاؤهم من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

لكنها أكدت أن المسافرين من تلك الدول سيطلب منهم إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وأوضحت الدائرة أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لانتشار فيروس كورونا، بحيث سيتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي.

وشددت على أن تلك الإجراءات تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس على الدول التي يحملون جنسيتها فقط.

وطبقا لما نشرته الدائرة، فإن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ اليوم الاثنين 22 مارس/ آذار، تشمل كلا من أستراليا، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، غرين لاند، سنغافورة، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإماراتية كانت قد أعلنت، منتصف مارس/ آذار الجاري، أنها طعمت ما يقارب 52.46% من إجمالي السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتقترب الوزارة من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة.