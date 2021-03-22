جامعة طرابلس تقرر إغلاق القبول في إحدى كلياتها وأولياء الأمور يستغربون

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته الجامعة عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قرر مجلس الجامعة إغلاق باب القبول والتسجيل في كلية طب وجراحة الفم لمدة 3 سنوات.

وأعرب أولياء الأمور في تعليقاتهم على المنشور عن استغرابهم من قرار جامعة طرابلس، منتقدين في الوقت ذاته انخفاض نسب القبول في كليات الهندسة وتقنية المعلومات.

وقد تضمن البيان الإعلان عن فتح منظومة التسجيل في الجامعة للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة 85% لكلية الطب البشري، و80% لكلية الصيدلة، و75% لكلية التقنية الطبية، و70% لكلية الهندسة، و70% لكلية تقنية المعلومات، و65% لباقي الكليات.

وقد عبر أولياء الأمور عن استيائهم من أن نسب القبول في كليات الهندسة وتقنية المعلومات منخفض مقارنة في مصر وتونس، مطالبين بتوضيح السبب وراء هذا التوجه، وأيضا وراء قرار إغلاق كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.

يشار إلى أن نسبة القبول في كلية الهندسة في جامعة القاهرة المصرية للعام 2020 – 2021 وصلت نسبته إلى 96.6%.