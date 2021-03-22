لقاح "سبوتنيك V" الروسي يصل لبنان على دفعات ابتداء من 25 مارس

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو-سبوتنيك.وقال الصراف لوكالة "سبوتنيك" إن "الدفعة الأولى من اللقاح ستصل إلى مطار بيروت في 25 مارس/ آذار" الجاري، مشيراً إلى أن عملية التطعيم الأولى ستبدأ بخمسين ألف لقاح لخمسة وعشرين ألف شخص.

وأضاف الصراف أن "الدفعة الثانية من اللقاح، وعددها مئة ألف جرعة، ستصلنا من روسيا خلال شهر أبريل/ نيسان، على أن تليها دفعات عدد كل منها 200 ألف جرعة كل ستة أسابيع".

ولفت الصراف إلى أن عملية التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ستكون عبر منصة وزارة الصحة، ووفق المعايير المحددة من قبل الوزارة"، مشيراً إلى أنه "تم الطلب من وزارة الصحة زيادة عدد مراكز التطعيم لتلبية الطلب على اللقاح".

وبحسب الصراف، فإن عملية تمويل شراء اللقاح الروسي "جاءت بمبادرة من القطاع الخاص" وذلك بسبب "ضعف إمكانيات الدولة اللبنانية"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص معني بتأمين اللقاحات لمئات الآلاف من موظفيه الذين أجبرتهم جائحة كورونا على البقاء في منازلهم".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/ آب العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.