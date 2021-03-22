قيس سعيّد يتابع إطلاق أول قمر صناعي تونسي... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ويواكب رئيس الجمهورية قيس سعيد من مقر شركة تلنات عملية إطلاق القمر الصناعي التونسي، حسبما أفادت مراسلة "سبوتنيك".

© Sputnik . Mariem Gdira قيس سعيد يتابع إطلاق أول قمر صناعي تونسي

كما أعلنت مدينة العلوم بتونس أنها ستفتح أبوابها لاستقبال جمهورها، بداية من الساعة 6.00 صباحا، لمتابعة هذا الحدث مباشرة عبر الشاشة العملاقة.

ويختص " تحدي واحد" في إنترنت الأشياء Internet Of Things، وتم الاعتماد في تصنيعه، لأول مرة في العالم، على تطوير بروتوكول " لورا" LoRa لاستخدامه في الاتصالات عبر الفضاء بعد أن كان استخدامه مقتصرا على الاتصالات اللاسلكية الأرضية في سياق المدن الذكية والمراقبة الصناعية والزراعة الذكية، ويتميز باستهلاكه المنخفض للطاقة.

© Sputnik . Mariem Gdira قيس سعيد يتابع إطلاق القمر الصناعي "تحدي1"

ويتيح القمر الصناعي التواصل وتبادل المعطيات بين التجهيزات والمعدات، في عديد من المجالات، منها الرقابة والنقل والفلاحة واللوجستيك، وذلك من خلال استقباله المعطيات.

© Sputnik . Mariem Gdira قيس سعيد يتابع إطلاق أول قمر صناعي تونسي

وأكد المكلف بالاتصال في مجمع "تلنات" معز الحريزي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أمس الأحد، أنه تم تأجيل عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي " تحدي واحد".

© Sputnik . Mariem Gdira قيس سعيد يتابع إطلاق أول قمر صناعي تونسي

وكان من المقرر إطلاق "تحدي واحد" صباح أمس، لكن تم تأجيل الإطلاق لمدة 24 ساعة بسبب عوامل مناخية بالقاعدة الفضائية الروسية ''بايكانور'' بكازاخستان.

وفي وقت سابق، أعلنت تونس أنها سلمت رسميا قمرها الصناعي "تحدي 1" إلى الشركة الروسية المتعهدة بإطلاقه.