إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" وعلى متنه قمران سعوديان... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إن فريقا سعوديا من مختلف التخصصات كان قد عمل على تطوير "شاهين سات" الذي يأتي إطلاقه استكمالا لإنجازات المملكة في مجال الفضاء.

وأوضحت أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أطلقت 16 قمرا صناعيا حتى 2021.

من جانبها، بثت قناة الإخبارية السعودية (رسمية) لقطات من إطلاق الصاروخ الروسي الحامل للقمر السعودي "شاهين سات".

ويتميز "شاهين سات"، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 * 56 * 97 سم.

وتأجل أمس الأول (السبت)، إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" وعلى متنه 38 قمرا اصطناعيا بينها أقمار للسعودية والإمارات وتونس.

وكان من المفترض أن يوصل صاروخ "سويوز - 2.1 آ" الروسي، 38 قمرا صناعيا من 18 بلدا إلى مدار الأرض. وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إن خبراء المطار الفضائي لم يسجلوا أية ملاحظات تخص الحالة التقنية للصاروخ.