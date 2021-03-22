الطب الشرعي بالرياض يكرم الأمهات في اليوم العالمي للأم

الكويت - هبة التوبجي -

صحيفة الخليج الإلكترونية: قامت إدارة مركز الطب الشرعي بالرياض بالمشاركة باليوم العالمي للأم وذلك لأهمية دور الام في حماية وتوعية الطفل ضد العنف ويهدف التكريم لرسم البسمة على وجوه الأمهات وتخفيف الأعباء عن كاهلهن وإدخال السعادة للقلوب.

من جانبه قال الدكتور نايف الجهني المشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض إن هذا الاحتفال يأتي استمرارًا للفعاليات العديدة التي يواصل مركز الطب الشرعي بالرياض تنظيمها وفقًا للجدول العالمي للمناسبات الاجتماعية والصحية وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها.

وبين ان الفريق يضم نخبة من الأطباء والفنيين. وأضاف انه جرى توزيع الهدايا على الأمهات المرافقات لأطفالهن في مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض