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صفر إصابات بكورونا فى 24 ولاية جزائرية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة الجزائري، أمس الأحد، أن 24 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس المستجد كوفيد 19. وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت ولايتان أزيد من 10حالات.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم تسجيل خلال 24 ساعة الأخيرة 91 حالة جديدة أي بنسبة تقدر بـ 0.2 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة، بحسب تلفزيون النهار الجزائري.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 91 إصابة جديدة،حالتي وفاة، و93حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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