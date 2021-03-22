مصادر: ليبيا قد تتخذ قرارات جريئة بشأن تمثيلها الدبلوماسي في الخارج خاصة في بيلاروس

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" أن "هناك قرارات جريئة ستتخذها معالي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بخصوص السفارات الليبية في الخارج، وخاصة في بيلاروس".

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لافتا إلى أنه "يوجد توجه لإغلاق مجموعة كبيرة من البعثات الليبية بالخارج، وذلك لتقليص عدد الموظفين في المرحلة الانتقالية".

كان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، وصل إلى ليبيا في زيارة، حيث التقى برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح مصدر بالسلطة الليبية الجديدة لـ "سبوتنيك"، أن "دي مايو" التقى رئيس الحكومة ويلتقي حاليا مع قادة المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي في العاصمة طرابلس.