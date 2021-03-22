الحكومة الأردنية تقرر اعتماد الدوام عن بعد للأمهات العاملات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الرأي" الأردنية إن مجلس الوزراء وجه في جلسته التي عقدها، مساء اليوم الأحد، برئاسة بشر الخصاونة، الوزارات والمؤسّسات العامّة والرسميّة والدوائر الحكوميّة باعتماد الدوام عن بُعد للأمّهات اللاتي لديهنّ أطفال في دور الحضانة، وفي رياض الأطفال، وفي الصفوف المدرسيّة الثلاثة الأولى وحتى إشعار آخر

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وأوضحت الصحيفة أن هذا التوجيه يأتي لمساعدة الأمهات، وتمكينهن من تقديم الرعاية لأطفالهن، خصوصاً في ظل تعليق الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ورياض الأطفال واعتماد التعليم عن بُعد.

وتواصل وزارة الصحة الأردنية جهودها لتطعيم أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، اليوم الأحد، أحدث الإحصائيات الخاصة بمنصة مطعوم فيروس كورونا، التي تنظيم عملية أخذ اللقاح في المملكة، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وبحسب تلك الإحصائيات فإن إجمالي عدد المسجلين على المنصة حتى الآن تجاوز 654 ألف شخص، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن نحو 24 في المئة منهم، سجلوا بياناتهم على المنصة خلال السبعة أيام الماضية فقط، بما يعادل نحو 162 ألف شخص.