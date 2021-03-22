شكرا لقرائتكم خبر عن «مختص» يكشف مفاجأة صادمة بشأن «غش العسل» داخل المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مختص بتجارة العسل مفاجأة صادمة بشأن نسبة الغش داخل السوق السعودية.

وقال عايد القلعي النحّال وتاجر العسل، اليوم الأحد، خلال استضافته في برنامج “الراصد” المذاع عبر فضائية “الإخبارية” إن نسبة الغش في العسل تصل إلى 90 % داخل السوق السعودية.

وأوضح أن الإنتاج المحلي من العسل لا يتجاوز 8 % من حجم الاستهلاك والباقي مستورد، لافتا إلى أن العديد من النحالين يستوردون العسل بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 35 ريالا ويبيعونها على أنها أصلية بمبالغ تبدأ من 400 ريال.

وأشار إلى أن كل مناطق المملكة منتجة للعسل، لافتا إلى أن العسل المستورد أخفى جودة العسل السعودي.

وفيما يخص أسعار العسل الأصلية أوضح أن أسعار العسل الطلح تتراوح بين 300- 400 ريال للكيلو حسب تكلفة الإنتاج.