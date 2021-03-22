شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تنشر روابط تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تتيح للمستفيدين المستحقين للمعاش التقاعدي الحصول على تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية معتمدة عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية. وأشارت مؤسسة التقاعد، إلى أنه يمكن تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، كما يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر «التقاعد» تنشر روابط تحميل تعريف بالمعاش بصيغة إلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.