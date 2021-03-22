شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع كامل للكهرباء عن العاصمة الموريتانية نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطعت التيار الكهرباء عن العاصمة الموريتانية نواكشوط، وبعض مدن الداخل أمس الأحد إثر عطل طارئ على شبكة الربط عالية الجهد التابعة لمنظمة استثمار نهر السنغال، وفق وكالة الأنباء الموريتانية.

وقالت الشركة الموريتانية للكهرباء، إنه تمت استعادة الخدمة تدريجيا في مدينة نواكشوط والمدن الداخلية اعتمادا على القدرات الإنتاجية المحلية بعد عزل خط مانانتالي.

واعتذرت الشركة في بيان لزبنائها في نواكشوط و في المدن المرتبطة بشبكة مانانتالي إثر الانقطاع العام "اللا إرادي للتيار الكهربائي المسجل في هذه المدن، من الساعة الحادية عشر و 42 دقيقة إلى الساعة الثانية عشر وعشرين دقيقة.

وقالت الشركة إن قدرات إنتاج وتوزيع الكهرباء المتاحة لديها تفوق الطلب المسجل على مستوى مدينة نواكشوط و يمكن الاعتماد عليها دون غيرها لتغطية الطلب عند الحاجة.