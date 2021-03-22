شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح أعراض لقاح كورونا المتوقعة.. وتحدد طرق التعامل معها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورنا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فيديوجراف مصحوبا بتغريدة جاء فيها “الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدا، قد يكون ألما في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعور بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل”.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه غالباً تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا تتمثل في:

– ألم وانتفاخ تظهر على الذراع يمكن معالجتها بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة.

– حرارة وقشعريرة.

– شعور بالإرهاق.

– صداع.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.