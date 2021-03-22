عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يعود لوسائل التواصل الاجتماعي عبر منصته الخاصة

الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365

كشف جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير سيعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أشهر باستخدام "منصته الخاصة".



وقال ميلر في حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يتابع ترامب عشرات الملايين من المستخدمين الجدد حول العالم.

وأضاف المستشار، الذي كان متحدثًا باسم حملة ترامب لعام 2020، بأن الرئيس الأمريكي السابق سيعود لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بمنصة جديدة وبتعريفات جديدة كليًا.

وكان ترامب نشطًا على منصة تويتر قبل وأثناء فترة رئاسته الولايات المتحدة الأمريكية، لكن شركة تويتر أعلنت حجب حسابه ومنعته بشكل دائم من النشر وذلك بعد 6 يناير، عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

وقالت تويتر في بيان لها: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدًا كيف يتم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

وقال المدير المالي لشركة تويتر، نيد سيغال، الشهر الماضي، إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى موقع التواصل الاجتماعي حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به.