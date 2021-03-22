عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في واقعة غريبة.. بلاغ عن اختفاء جثة بصعيد مصر صور

الإثنين 22 مارس 2021

الخليج 365

فوجئ 4 أشقاء مصريين بعدم وجود القبر الذي دفن فيه والدهم، واختفاء جثته، أثناء زيارتهم للمقبرة بقرية جنوب بني سويف، في صعيد البلاد.



وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن، يفيد بأنه أثناء ذهابه مع أشقائه، الثلاثة، لزيارة قبر والدهم في مقابر الأسرة، فوجئوا بقيام ”التربي“ بهدم المقبرة واختفاء جثة والدهم.

وقال إنهم ”توجهوا لتربي المنطقة لسؤاله عما حدث للمقبرة، فأخبرهم أن هذه المقبرة خاصة به ولا يعلم عن جثة والدهم شيئا“.

وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بتشكيل لجنة فنية من الوحدة المحلية لمعاينة مكان الواقعة، وطلب تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة الغريبة.