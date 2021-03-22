لهذه الأسباب... رئيس وزراء اليمن يصل الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء اليمني، فإنه من المقرر أن يطلع عبد الملك، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، خاصة جهود استكمال تنفيذ "اتفاق الرياض".

وأوضح البيان المنشور على حساب المجلس بموقع "فيسبوك" أنه سيتم أيضا بحث الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين الخدمات، إضافة للتباحث مع الأشقاء حول أوجه الدعم الاقتصادي للحكومة.

​وتأتي زيارة معين عبد الملك إلى الرياض، بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سيطرة قواتها على مواقع مهمة في محافظة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر شرقي مأرب.