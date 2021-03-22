"الدفاع" التركية تحث روسيا على التدخل لوقف "الهجمات السورية" على إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان اليوم الأحد "أبلغنا روسيا حتى توقف هجمات النظام السوري على مدينة إدلب وحذرنا وحداتنا العسكرية المتمركزة في المنطقة ونتابع التطورات".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 30 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 25 خرقا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 30 خرقا (وفقا للجانب السوري - 26 خرقا)، 15 في محافظة إدلب و7 في اللاذقية و4 في حماة و4 في حلب، وذلك في حين رصد الجانب التركي 25 خرقا (ما يؤكده الجانب الروسي منها – صفر).

يشار إلى أن مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين قام خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، في محافظة حمص، تم من خلاهما إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.910 طن.