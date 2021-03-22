مصر... إعلان موعد ظهور نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي، غدا الإثنين، من خلال الموقع الرسمي للنتائج، وذلك عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، والذي يمكن زيارته من خلال هذا الرابط.

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وحددت الوزارة أن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، سيكون غدا في الثامنة مساء، في حين سيكون نتيجة الصف الثاني الثانوي في الـ12من ظهر الغد.

وفي وقت سابق، أصدر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في مصر، قرارا بتعديل مواعيد امتحانات جميع الصفوف التي كانت مقررة في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الوزارة عدلت مواعيد امتحان طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، التي كان مقررا عقدها يوم الأحد الموافق 25 أبريل.

وبحسب قرار وزاري، أصدره شوقي، فإن تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية، حتى لا تتعارض مع عيد المسيحيين، لذلك تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر إبريل.