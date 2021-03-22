التحالف يعلن تدمير ورش تجميع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة للحوثيين.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف الذي تقوده السعودية، في بيان، "تدمير ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات بدون طيار بمعسكر سلاح الصيانة بـ صنعاء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ونشر التحالف مقطع فيديو قال إنه لعملية التدمير، ويظهر خلاله انفجار وسط ظلام دامس وتتصاعد ألسنة اللهب من المكان.

وأضاف التحالف، "عملية الاستهداف تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك، وحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وشدد التحالف على أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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كان التحالف نشر، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تعرض استهداف معدات عسكرية وعناصر تابعة لجماعة "أنصار الله". مشيرا إلى أن ذلك يأتي في عملية إسناد الجيش اليمني الذي تمكن من السيطرة على مواقع هامة في مأرب.

ويأتي هذا في ظل تصاعد هجمات "أنصار الله" باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة على أهداف داخل السعودية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث استهدف هجومان يوم الجمعة الماضي مصفاة نفط في الرياض وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.