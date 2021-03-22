مصر... عودة إصدار رخصة البناء خلال شهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت بوابة "أخبار اليوم" أن القرار يأتي بعد أن أعدت وزراتا التنمية المحلية والإسكان اشتراطات البناء ومناقشتها من قبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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كما علمت "بوابة أخبار اليوم" أنه سيتم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة كتجربة بكل حي ومدينة بكل محافظة على أن يقوم كل محافظ بتحديد الحي أو المدينة الذي سيتم تطبيق تلك الاشتراطات فيه.

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شاركا في ندوة للحوار المجتمعى، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.

وفى سياق متصل قدمت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات للمواطنين من خلال الخدمات المقدمة لهم، ومنها خدمة الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة داخل الوحدات المحلية.